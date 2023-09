Vermögenssteuer und dann Enteignung

Als leidenschaftlicher SN Leser, insbesondere der Themen zur Innenpolitik möchte auch ich über die vom SPÖ Vorsitzenden Babler erhobene Forderung auf Besteuerung von Vermögen etwas dazu sagen:

In den Siebzigern bis in die Neunziger Jahre konnte man sich ein Eigenheim noch irgendwie finanzieren, obwohl die Zinsen damals um die zehn Prozent lagen und man auf ein günstigeres Bauspardarlehen oft Jahre warten musste. Viele Häuslbauer werden mir beipflichten, dass es viel Kraft, Risikobereitschaft sowie Verzicht von Freizeitvergnügen und Urlaub gekostet hat, um zumindest in ein halbfertiges Haus einziehen zu können. Von Seiten des Bundes gab es für wenige Auserwählte die 68er Förderung, alle anderen aber erhielten nur ein zinsgestütztes, jedoch rückzahlbares Darlehen von der damaligen Landeshypo. Ich weiß wovon ich spreche, schließlich war ich zuständig für die Vergabe im Rahmen meiner Tätigkeit beim Land Salzburg.

Jetzt verlangt Herr Babler, dass wir für die von uns errichteten Häuser Steuer zahlen sollen, obwohl auch wir Grunderwerbssteuer, Mehrwertsteuer und andere Abgaben gezahlt haben. Bei Verkauf, oder Vererbung kommt auch noch die ImmoEst dazu. Dass wir für unsere Nachkommen Werte geschaffen haben, die wiederum diesen zur Befriedigung des Wohnbedürfnis dient, wird hier ausgeblendet. Wir Hausbesitzer sind nicht reich, sondern wir haben uns etwas geschaffen, das wir nutzen, erhalten und wieder weitergeben. Vorgänger von Herrn Babler haben Staatsbesitz nicht erhalten, sondern vielfach zur Bedienung von Wahlgeschenken verscherbelt. Man denke an BAWAG, Konsum, Gewerkschaftskasse, um nur Einige zu nennen. Besitz zu erhalten und laufend zu verbessern und das unter vielfachen Verzicht ist es zu fördern und nicht immer nur fordern, ohne sich selbst zu bewegen.





Hans Peter Reitter, 5020 Salzburg