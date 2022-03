Vernünftiges Sicherheits- und Vorsorgedenken

Sehr geehrte Frau Wörgetter,

ich stimme den Aussagen in Ihrem Leitartikel "Versailles ist eine gute Bühne für Europas neue Rolle" (SN v. 11. März) voll zu. Es ist zu hoffen, dass auch Nachhaltigkeit beim Umdenken gegeben ist und wirklich dazu führt, was jetzt zunächst einmal in klugen Absichtserklärungen seinen Anfang nimmt. Bitte auch in Zukunft noch mehr Artikel, die auch in Österreich zu vernünftigem Sicherheits- und Vorsorgedenken beitragen und unsere Politik diesbezüglich nicht wieder in die Verantwortungslosigkeit der letzten Jahrzehnte verfällt.





Mag. Roland Vogel, Brigadier i. R., 3400 Klosterneuburg