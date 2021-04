Veröffentlichung von Chats ist Kernaufgabe der Medien

Mit Verwunderung habe ich den Kommentar von Herrn Purger am 06.04.2021 gelesen. Demnach sei die Veröffentlichung von Chatprotokollen eine "Jagd, bei der alles erlaubt scheint" und insbesondere Datenschutz und Persönlichkeitsrechte der Betroffenen auf der Strecke bleiben. Das sehe ich anders:

Datenschutz und Persönlichkeitsrechte sind keine absolut geschützten Rechtsgüter, sondern stets einer Interessensabwägung zugänglich. Das heißt die Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen sind mit anderen - etwa öffentlichen - Interessen abzuwägen. Entgegen ihrer Ansicht hat die Veröffentlichung von Chatprotokollen nichts mit Neugier und Voyeurismus zu tun, sondern ist Kernaufgabe der Medien in einem Rechtsstaat: Es geht um die Kontrolle staatlicher Gewalt. Das betrifft etwa den Umgang mit Kritikern (zB der Kirche), die Aufdeckung dreister Freunderlwirtschaft, das Zutage fördern infantiler und unprofessioneller interner Kommunikation und allgemein eines "neuen Stils", der so gar nichts mit den vor der Wahl versprochenen Werten zu tun hat. Ein öffentliches Interesse ist dabei evident. Das heißt freilich nicht, dass im Einzelfall die Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen nicht doch überwiegen können. Eine allzu pauschale Verurteilung der Veröffentlichung von Chatprotokollen zeugt aber entweder von fehlender Sachkenntnis oder von fehlender Unabhängigkeit.





Mag. Dr. Johannes Warter, 5020 Salzburg