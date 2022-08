Verordnung hebelt NP-Gesetz aus

Zu "Bauern dürfen Zirben weiter nutzen": Wir Salzburgerinnen und Salzburger bewirtschaften und pflegen unsere Wälder und Wiesen seit Jahrhunderten in Eigenverantwortung und schufen damit unsere Kulturlandschaft. Gerade dort, wo heute der Nationalpark Hohe Tauern ist! Bei der Schaffung des Nationalparks gab es einen eindeutigen Konsens: "Die für den Nationalpark wichtige nachhaltige, naturnahe Bewirtschaftung muss auch weiterhin stattfinden." Damit wollte man die Zukunft des Nationalparks sichern. Der aktuelle Zustand des Nationalparks zeigt dies als erfolgreichen Weg.

Dieser Friede wird durch eine kleine Interessensgruppe außerhalb von Salzburg infrage gestellt. Durch den vorliegenden Verordnungsentwurf der Landesregierung sind ja nicht nur die Zirbenwälder betroffen, die nur einen sehr kleinen Teil der Nutzungen betreffen, sondern auch die ausgedehnten Fichtenwälder oder Latschengebüsche, die ebenfalls unter die FFH-Richtlinie fallen. Die Bewirtschaftung wird dadurch sicherlich erschwert. Wir wollen als Bewirtschafter des Nationalparks, dass die EU-Regelungen korrekt, aber keinesfalls überschießend umgesetzt werden. Was aber in Zukunft droht, ist, dass jede Ausnahme über der Grenze von 5000 m2 nach der neuen Verordnung, von einem Wiener Schreibtisch aus, beeinsprucht wird und die Arbeit im Wald und auf den Almen im Nationalpark liegen bleibt.

Fakt ist auf jeden Fall, dass die geplante Verordnung wiederum ein Stück weit das Salzburger Nationalparkgesetz aushebelt und die Grundbesitzer im Nationalpark erhebliche Nachteile in der zukünftigen Waldbewirtschaftung in Kauf nehmen müssen. Damit ist niemandem gedient. Wir wollen, dass der von uns geschaffene Nationalpark das bleibt, was alle Salzburger/-innen an ihm schätzen und lieben.



Georg Altenberger, Obmann der Schutzgemeinschaft der Grundbesitzer, 5730 Mittersill