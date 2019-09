Verpackungen von Wurstwaren

Zum Artikel: "Lohnverhandlungen: Es geht um die Wurst"

Es wäre schön, wenn es auch an einer anderen Front um die Wurst ginge! Die EU macht doch so gerne Verordnungen und Regulierungen. Warum nicht, aus ökologischen Gründen, die Würste mit folgenden Hinweisen versehen:

1. Klare Kennzeichnung, ob die Wursthaut natürlich, oder aus Kunststoff ist.

2. Wenn die Wursthaut aus Kunststoff ist, muss der "Häutungsvorgang" besonders leicht und trennscharf zu bewerkstelligen sein.

Gegenwärtig ist es ja leider so, dass bei vielen Würsten das Häuten sehr mühselig ist. Manchmal könnte man dabei selbst "aus der Haut fahren"! In diesen Fällen wandert dabei oft Plastik im menschlichen Verdauungstrakt, bzw. im Biomüll.



Manfred Uttenthaler, 8053 Graz