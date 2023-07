Verpasste Chance beim Regierungsübereinkommen

Ich möchte nach meinem Analysieren des Salzburger Regierungsübereinkommens den Fokus auf das Thema "Zuwanderung und Asyl" (Seite 7) bzw. auf die dort zu findende Passage (Zit.:) "Wir bekennen uns selbstverständlich dazu, aus rassischen, religiösen oder politischen Gründen tatsächlich Verfolgten politisches Asyl zu gewähren." (Zit. Ende) lenken.

Ich trat diesbezüglich mit Frau Landtagspräsidentin Dr. Pallauf und mit Herrn Landeshauptmann Dr. Haslauer mit folgendem Argument in Austausch: "Wer aus ,rassischen' Gründen verfolgten Menschen Asyl gewähren will, anerkennt selbst, dass Menschen grundsätzlich in Rassen geteilt werden können. ,Rassistisch' verfolgte Menschen - und das wäre die richtige/politisch korrekte Wortwahl einer Regierung, welche in Anspruch nimmt, im 21. Jahrhundert angekommen zu sein - sind Menschen, welche Regime fliehen, in denen die Existenz menschlicher Rassen unterschiedlichen Wertes anerkannt wird und Rassismus auf diesem Hintergrund ausgeübt wird." (Zit. Ende).

Der leider richtige Verweis seitens der Landtagspräsidentin, dass dieses "wording" aus der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) übernommen wurde, beruhigt mich nicht. Ganz im Gegenteil. Wäre es nicht "fortschrittlich" gewesen, genau diesen misslichen und bislang nicht korrigierten "Rechtschreibfehler" aus der postfaschistischen Ära (1954) justament in Salzburg im Jahr 2021 nicht zu übernehmen? Dies auch vor dem Hintergrund, dass weitere Definitionen von "Flüchtling/Asylwerber" der GFK - offensichtlich sehr wohl überlegt - den "Salzburger Regierungsbefindlichkeiten" angepasst wurden.

Die Antwort von Landeshauptmann Dr. Haslauer an mich (Zit.): "Wie Sie richtig festhalten, hat die Einteilung der Menschen in ,Rassen' keine wissenschaftlich begründete Grundlage. Und doch existieren ,Menschenrassen' tatsächlich. Nicht als biologische Fakten, sondern als - unbewusste - Denkstrukturen und Urteile in der Gesellschaft. ,Rasse geht nicht unter die Haut', schrieb beispielsweise der Genetiker Richard Lewontin. Rassistische Vorurteile tun es. Ich bitte Sie den Punkt im Regierungsprogramm in diesem Kontext zu sehen. Das Regierungsprogramm ist unterfertigt, eine Änderung ist nicht beabsichtigt." (Zit. Ende) lässt nach meiner Einschätzung grundsätzliche, angesprochene Fragen völlig offen. Die Chance, auch den diesbezüglich veralteten Text der GFK infrage zu stellen, wurde wahrscheinlich auch verpasst. Mal sehen.



Hans Peter Radauer, Sozialarbeiter i. R., 5020 Salzburg