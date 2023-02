Die erste titellose alpine Ski-WM seit dem Jahr 1987 in Crans-Montana ist bittere Realität. Auch wenn es letztendlich immerhin sieben Medaillen (drei Silber- und vier Bronzemedaillen) wurden, ist das Ergebnis der WM 2023 verglichen mit den Ansprüchen und der Historie niederschmetternd. Was ist aus der selbst ernannten ,,Ski-Nation Nr. 1'' bloß geworden? Bis zur nächsten WM 2025 in Saalbach wartet definitiv viel Arbeit auf den ÖSV.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd