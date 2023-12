Verpflichtende Sozialarbeit für "Asylwerber"?

Jenseits der grundsätzlichen Frage, wie rechtlich und moralisch die zwangsweise Anstellung von Asylbewerbern/-innen zu bewerten ist bzw. ob auch Asylbewerber/-innen davon betroffen sind, verwehre ich mich als Sozialarbeiter i. R. dem politischen Ansinnen, dass die Ausübung von gemeinnütziger Arbeit auch Sozialarbeit/Soziale Arbeit beinhalten soll.

Das Bundesland Salzburg hat erst vor ca. 30 Jahren - als eines der letzten Bundesländer Österreichs - eine Sozialakademie (heute Fachhochschule) errichtet, um der nötigen und eigenständigen Ausbildung zu dieser Profession gerecht zu werden. Mit Erschrecken nehme ich zur Kenntnis, dass in den Köpfen der derzeitigen ÖVP/FPÖ-Landesregierung erneut diese Missachtung unserer Profession zum Tragen kommt. Zu hoffen ist jedenfalls, dass in den angekündigten Lösungsschritten der zuständige Landesrat Christian Pewny (FPÖ) sich zum berufspolitischen Status und Diskurs in der Profession Soziale Arbeit einliest. Dies wäre wohl als ein über (s)einen rechten "politischen Tellerrand" hinausgehender Schritt.

Dass der altgediente Landeshauptmann Wilfried Haslauer ebenfalls verkünden lässt, dass die ÖVP diesem Weg "einiges abgewinnen kann", lässt bei mir bestenfalls blankes Erstaunen aufkommen. Als mögliche Alternative hinsichtlich verpflichtender Beschäftigung von Asylbewerbern sehe ich durchaus die Möglichkeit für Asylbewerber/-innen im Bereich der Politik tätig zu werden. Dort benötigen sie keine einschlägige Ausbildung.

Hans Peter Radauer, Sozialarbeiter i. R., 5020 Salzburg