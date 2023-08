Versäumnisse in der Integration

Inge Baldinger berichtet am 26. August 2023 von großen Chancen für Flüchtende aus Syrien und Afghanistan Asyl oder subsidiären Schutz zu erhalten, die Integration in den Arbeitsmarkt aber schwer sei. Grund: das sehr geringe Bildungsniveau.

Als jemand, der mit Geflüchteten seit 2016 arbeitet, erlaube ich mir anzumerken, dass die Chance Asyl, geschweige denn eine Arbeitsgenehmigung zu erhalten, lange Jahre einem Glücksspiel glich, speziell unter Schwarz-Blau in der Bundesregierung. Nun herzugehen und genau jenen die geringe Beschäftigungsquote im Vergleich zu Österreicherinnen und EU-Ausländern vorzuwerfen halte ich für zynisch. Ähnlich beim Spracherwerb: Sprachkurse, die zudem gekürzt oder überhaupt eingestellt wurden, finden in unserem Fall im fernen Vöcklabruck statt. Ohne lokale Ehrenamtliche wie "Mondseeland hilft" hätte bei uns kaum jemand irgendwas gelernt. Der Salzburger Landesrat Schwaiger spricht im Artikel von Frau Schenker (Erste Hilfe im Asylwesen, 30.August 2023) ebenfalls von nur 60% Erwerbsquote unter Geflüchteten. Wohl wissend, dass einem Großteil dieser Menschen jahrelang maßgeblich von seiner Partei der Zugang zum Arbeitsmarkt politisch verwehrt wurde. Die Grüne Kritik an den neuen Bemühungen der Schwarz-Blauen Landesregierung in Salzburg beim Thema Integration verstehe ich nicht. Unter dem Motto "besser spät als nie" kann man sich nur wünschen, dass hier endlich etwas weitergeht!

Ironie der Geschichte: So wie beim Thema Öffentlicher Verkehr, Windenergie und nun auch bei der Integration braucht es vielleicht Schwarz und Blau, um Grüne Kernthemen umzusetzen.

Reinhard Sperr, 4894 Oberhofen am Irrsee