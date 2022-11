Versagt die Demokratie?

Unsere Gesellschaft steht vor enormen Herausforderungen. Krisen ohne Ende. Eine schwache, unfähige Regierung ist mit dem Machterhalt und der Bewältigung ihrer Skandale beschäftigt. Für den Augenblick bestimmte Behelfslösungen anstatt langfristig, durchdachter Konzepte sind an der Tagesordnung. Das Ergebnis: Menschen verlieren das Vertrauen in die Demokratie und wenden sich rechtsradikalen, totalitären Gruppierungen zu. Die Demokratie ist in einer tiefen Krise.

Das macht mir Angst. Die Geschichte hat nämlich eindeutig gezeigt: Totalitäre Regierungen bieten nur Scheinlösungen an. Sie haben bis jetzt immer ihre Heimat in Not und Elend gestürzt. Wer Zweifel hat: Welche Regierungsform treibt die Konflikte und Kriege in dieser Welt voran? Leider nun sogar in Europa.

Lernen wir aus der Geschichte. Starke Demokratien haben uns in den letzten siebzig Jahren zu nie gekanntem Wohlstand und Sicherheit geführt. Warum aber scheint die Demokratie jetzt zu versagen? Die Antwort ist verblüffend einfach. Vergleichen wir unsere Demokratie mit einem Auto, dass wir vor vielen Jahren gekauft haben. Es hat immer zuverlässig und problemlos funktioniert. Leider aber haben wir es nie gepflegt, nie die kleinen Schäden ausgebessert und auch nie das Öl gewechselt. Jetzt stehen wir vor dem Auto und jammern, dass es nicht mehr richtig funktioniert.

Auch unsere Demokratie bracht Pflege und Engagement. Eine Demokratie muss getragen werden von den Menschen. Wenn wir von ihr nur fordern, selbst aber nicht bereit sind etwas für sie zu leisten, wird sie schwach. Jeder sollte sich überlegen was er oder sie tun kann, um unsere Demokratie zu stärken. Einen Denkanstoß dazu könnte uns Machiavelli geben der einmal gesagt hat, dass die Tugend der Bürger Einfluss auf die Moral der Politik hat. Was könnte er damit gemeint haben?



Wilfried Handler, 5330 Fuschl am See