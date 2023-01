Verschiedene Frequenzen bei der Müll-Abholung

In ihrem Leserbrief vom 9. 1. 2023 hat Frau Sylvia Spornberger sehr zutreffend das wenig durchdachte Konzept der neu geregelten Abfallbeseitigung in der Stadt Salzburg kritisiert. Dabei ist sie in ihrer Kritik davon ausgegangen, dass die Abholung des neuen "gelben Sacks" 14-tägig erfolgt. Wie müsste ihre Kritik erst ausfallen, wenn sie wüsste, dass in vielen Straßen der Stadt die Abholung nur ein Mal im Monat stattfindet? Es wäre schon sehr interessant zu erfahren, nach welchen Kriterien die Abholungsfrequenz festgelegt wurde. So wird der "gelbe Müll" in Straßen, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, im unterschiedlichen Rhythmus entsorgt, z. B. in Aigen: Überfuhrstraße ein Mal im Monat, Permosergasse zwei Mal, Ignaz-Rieder-Kai ein Mal, Rennbahngasse zwei Mal, Geroldgasse ein Mal usw.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass gut gewollt nicht gleich gut durchdacht und schon gar nicht gut umgesetzt bedeutet. Ganz im Sinne von Frau Spornberger empfehle ich den Verantwortlichen in so manchen Magistratsstellen, lassen sie doch bei so mancher Planung auch die Erfahrung von Hausfrauen einfließen, denn so manch komplexes Problem lässt sich auch mit gesundem Hausverstand lösen.



Ulrike Kinast, 5026 Salzburg