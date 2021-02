Verschiedene Positionen sind wünschenswert!

Der Artikel "Unheilvolle Entwicklung im Schatten der Pandemie" hat mich sehr berührt. In diesen Zeiten tun sich Spaltungen auf, Hass und Bosheit nehmen in den täglichen Auseinandersetzungen in Gesellschaft und Politik zu. Das Austragen von verschiedenen Meinungen mit dem Respekt vor anderen Positionen weicht der Herabwürdigung des anderen. Ich wünsche mir, dass wir den Fokus auf die Vielfalt der Menschen richten, den anderen wertschätzen und die Standpunkte des anderen

als Bereicherung annehmen. Auch die Medien fordere ich auf, diese Achtsamkeit und Vielfalt zu fördern und unterstützen.







Mag. Winfried Pabst, 8642 St. Lorenzen/ Mürztal