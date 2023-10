Verschuldung ist großes Problem

Ständig wird darauf hingewiesen, dass Österreich zu den reichsten Staaten in der

EU gezählt wird, bei näherer Betrachtung komme ich zu folgendem Schluss:

Die Maastricht-Kriterien bezüglich des Verschuldungshöchststandes betragen

maximal 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.

Der derzeitige Schuldenstand Österreichs per zweites Quartal beträgt 366 Milliarden

Euro und entspricht einem Anteil von 78,4 Prozent am BIP, also um 30 über den Maastricht-Kriterien.

Umgelegt auf den derzeitigen Einwohnerstand ist also jeder Österreicher mit rund circa 40.000 Euro verschuldet.

Bei bestem Willen ist für Österreich kein Reichtum zu erkennen, aber offensichtlich

sind hier die Spareinlagen der österreichischen Bevölkerung mit einbezogen.



Gerhard Annau, 5101 Bergheim