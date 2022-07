Verschweigen, vertagen ... ein Sterntaler-Märchen

Danke den SN dafür, dass sie die zentrale Frage stellen: Woher kommt das schwindelerregend viele, viele Geld?

Ja, es scheint vom Himmel zu regnen. Die Politiker haben das Sterntaler-Märchen verinnerlicht und - absolut fälschlich missinterpretierend -- auf sich gemünzt, denn im Märchen wird nur ein armes, sehr gutherziges Mädchen mit Goldtalern, die vom Himmel regnen, überreich belohnt. "Hier müssen wir kürzen, wenn wir dort mehr ausgeben", das kommt den Politikern niemals über die Lippen. Koste es, was es wolle, das wurde - kein Märchen - in unglaublich großspuriger Überheblichkeit gesagt.

Dieser wesentliche Teil der politischen Bildung zum Thema Einnahmen, Ausgaben bzw. Verschuldung und Überschuldung, spätere (Dauer-)Belastungen und sonstige negative Konsequenzen wird eigentlich immer verschwiegen. Das Opportune im bzw. für den Moment zählt, die gravierenden Konsequenzen werden ausgeblendet, auf spätere Mandatsträger übertragen, was auch die bequemste Variante ist, weil die derzeitigen Politiker dann nicht mehr politisch verantwortlich tätig sind. Darin sind die Politiker meisterhaft: im Geldverteilen, im Nichtreden und Verschweigen über Folgenschweres und im Vertagen. Traurig, ja! - aber wahr!





Karl Brunner, 9020 Klagenfurt