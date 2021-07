Versiegelung von Grund und Boden

Wer an einem heißen Hochsommertag nachmittags auf einem asphaltierten Parkplatz steht, wird merken, dass es dort heißer ist, als im Laubwald. Der Klimawandel wird also ganz stark dadurch befeuert, dass Grünland "zubetoniert" wird. In manchen Gemeinden im Flachgau passiert dies mit atemberaubender Geschwindigkeit, so auch in Neumarkt. An die Ostbucht des Wallersees schließt jedoch ein kleines Laubwäldchen an, dies sorgt im angrenzenden Strandbad für angenehme Temperaturen. Nun soll schätzungsweise ein Hektar des Wäldchens samt Waldkindergarten und das halbe Strandbad "geopfert" werden, weil man dort ein Luxusresort errichten will. Ich hoffe, dass die zuletzt stark angewachsene Bevölkerung der kleinen Stadt diesen Anschlag auf ihre Lebensqualität nicht toleriert.

Martin Gasser, 5202 Neumarkt