Versorgung muss gewährleistet sein

Zu Aussagen des Gesundheitsökonomen Ernst Pichlbauer zum Standort des Krankenhauses Mittersill in den SN vom 22. 12. 2022: Sehr geehrter Herr Gesundheitsökonom, nomen est omen - als Ökonom betrachten Sie wohl eher nur die wirtschaftliche Seite des Krankenhauses Mittersill. Doch was ist mit der menschlichen Seite?

Als mein Mann durch eine schwere Grippe plötzlich das Bewusstsein verlor und nicht mehr ansprechbar war, war ich total dankbar, dass die Rettungsmänner ihn umgehend nach Mittersill ins Krankenhaus gebracht haben, das 16 Kilometer von uns entfernt ist. Nach Zell am See wären es 50 Kilometer gewesen - für einen schwerst kranken Patienten eine sehr weite Distanz.

Erwähnenswert ist auch, dass der örtliche Hausarzt nicht erreichbar war (es lief das Tonband) und der nächste diensthabende Arzt aus Niedernsill kommen hätte müssen. Die ärztliche Betreuung in Mittersill war sehr gut und die Krankenschwestern kompetent und bemüht, trotz der momentanen schwierigen Umbauphase.

Dass Krankenhäuser heute so hart um Auslastung kämpfen müssen ist ja nur Ökonomen geschuldet, wie Sie einer sind. Wirtschaftlichkeit gegen Menschlichkeit - und Ihre Aussagen, dass alles operiert wird, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ist widerlich, unqualifiziert und unfair gegenüber den Ärzten und Krankenhauspersonal, die ihr Bestes geben.

Das Krankenhaus Mittersill ist ein unverzichtbarer Standort für den Oberpinzgau, auch wenn hier nur kleinere Operationen durchgeführt werden. Wir sind eine Region mit hoher touristischer Auslastung (speziell im Winter) und eine Region, in der man kilometerweit fahren muss, um zu einer Apotheke zu gelangen. Benötigt man einen Termin bei einem Facharzt in Mittersill, sind Wartezeiten von sechs bis neun Monaten keine Seltenheit. Also kein Wunder, wenn Patienten lieber die Ambulanz des Krankenhauses aufsuchen. Schon allein aus diesem Grunde muss die gesundheitliche Versorgung der regionalen Bevölkerung immer und überall vor ökonomischen Belangen stehen. Des weiteren ist das Krankenhaus auch ein sehr wichtiger Arbeitgeber für die gesamte Region.





Theresa Prossegger-Böck, 5741 Neukirchen