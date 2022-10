Versorgungssicherheit sollte Vorrang haben! Man sollte den Klimaschutz wirklich nicht übers Knie brechen! Schon gar nicht mit Biogasanlagen, in denen potenzielle Futter- und Lebensmittel vernichtet werden. Die sollten viel eher verboten werden!

Vor etwa 20 Jahren hat mir mal jemand gesagt, dass man sich den Chef nicht aussuchen kann. Wieso meint man jetzt, dass man sich in bestimmten Regionen der Ukraine den Chef mit Gewalt aussuchen können muss? Auf Kosten der dort lebenden Bevölkerung auf beiden Seiten. Die Menschen bezahlen dort mit ihrem Leben dafür, nur um sich ihren Chef aussuchen zu können. Nein, schlimmer noch, damit sich andere ihren Chef aussuchen können. Wie verrückt ist das denn! - Genauso verrückt wie Putin, wenn er meint, dass er im Recht ist, wenn er sich Land mit Gewalt aneignet! - Wo bleibt denn bloß der Gummiwagen für den? Das Land gehört den Leuten, die dort leben. Und nicht irgend welchen selbsternannten Führern, von welcher Seite auch immer. Die auch noch Soldaten dort hinschicken, damit sie sich gegenseitig umbringen. Die Soldaten sollten endlich von beiden Seiten sofort abgezogen werden. Und UNO-Soldaten zur Überwachung entsandt werden.

Aber diese Konflikte zwischen Ukraine und Russland sind alles Themen, die uns im Grunde nichts angehen. Das ist die Sache der Russen und die Sache der Ukrainer, was die dort aufführen. Bei uns sollte die Versorgung der Menschen Vorrang in den Entscheidungen der Politiker haben, statt zu meinen, man müsse moralisieren und zu einer Seite halten. Wir sollen eben nicht vom Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse essen (- Ich gut, Du böse). Wir sollten nicht Partei ergreifen, sondern zur Versöhnung beitragen. Sonst werden die Zustände immer schlimmer, wie man sieht. Sondern vom Baum der Erkenntnis über das Leben sollen wir essen. Wir sollten uns um das Leben kümmern. Darum, dass alle versorgt sind. "Selig wer seinen Kindern (im weitesten Sinne der Verantwortung) gibt was sie brauchen."



Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt am Wallersee