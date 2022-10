Verspätung wegen Tag der Einheit

Am 3. Oktober 2022 um ca. 13.33 Uhr (geplante Abfahrt vom Bahnhof Bad Reichenhall nach Salzburg - Verspätung wegen Tag der Deutschen Einheit) fuhr ich nach Salzburg - Ziel Airportcenter. Rückfahrt um ca. 16 Uhr. Ich stieg in den Bus der Linie 180. In Großgmain war Endstation. Nach Rückfrage beim Buschauffeur erklärte mir dieser, dass in ca. 20 Minuten ein Bus kommt, der bis Bad Reichenhall fährt. Ein Mann in dem gegenüberliegenden Wartehäuschen klärte mich auf, dass ich den Schülerbus genommen hätte. Alles kein Problem. Ich wartete sehr geduldig. In der Zwischenzeit (ich bin leider ortsunkundig) vergingen gut 45 Minuten. Gegen 17 Uhr kam der Bus der Linie 180 um die Kurve, ich sprang (hatte mich in der Zwischenzeit hingesetzt) vom Sitz auf, eilte die paar Schritte zum Gehsteigrand und signalisierte somit dem Busfahrer, dass ich mitfahren möchte. Aber dieser fuhr ganz einfach durch! Ich war verblüfft, der ältere Herr gegenüber war verblüfft. Dieser meinte auch, dass mich dieser absichtlich nicht mitgenommen hat. Und dieses Gefühl hatte ich auch. Denn gesehen muss er mich haben. Ein ganz herzliches Danke an den Buschauffeur! Bus fahren, Nerven sparen trifft hier sicherlich nicht zu.





Brigitte Auer, 5400 Hallein