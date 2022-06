Verstaatlichung unseren Wohlergehens

Sie haben in der Kolumne Klartext den SN-Leserinnen und Lesern wieder einmal eine treffgenaue Analyse dargeboten, wie es um uns Österreicher/-innen in der aktuellen Situation bestellt ist. Umso prekärer sich diese darstellt, desto mehr ist ein derartiges Wachrütteln des Volkes vonnöten. Denn viel zu viele unter uns sind der Meinung, dass der bis dato bestehende (oder besser: bestandene) Wohlstand ein unumstößlicher Zustand sei, welcher in Stein gemeißelt und somit für alle Zeiten fortbestehen würde. Ein eindeutiges Zeichen des Realitätsverlustes und einer Abnormalität, welche uns Menschen nach einer langen Periode des sozialen und wirtschaftlichen Wohlergehens offenbar indoktriniert.

Ihren Ausführungen im letzten Absatz des Artikels, dass unsere Gesellschaft robust genug sei, um all die bevorstehenden Transformationsprozesse meistern zu können und dass wir sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen könnten, dem kann ich leider nicht beipflichten. Denn dazu fehlt es meiner Meinung nach zu vielen von uns (inzwischen) an Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Strebsamkeit, Duldsamkeit und Demut! Weil sehr viele unter uns diese Werte in ihrem Leben bisher nicht kennengelernt und daher auch nicht eingeübt und somit für unnötig erachtet haben.

Aber gerade diese (oben aufgezählten) menschlichen Wesenszüge sind jene Attribute, die es zu einer solch komplexen Krisenbewältigung braucht, vor der wir alle miteinander stehen.







Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt