Verständnis für die Fairkabler schwindet

Sehr geehrter Herr Schwischei, fast jeden zweiten Tag wird über die "Fairkabler" berichtet. Nun kann ich mich nicht mehr zurückhalten, um Ihnen meine Skepsis mitzuteilen. Mir kommt das eigenartig vor. Der Vorteil des Erdkabels liegt natürlich auf der Hand, man sieht es nicht, und dass Herr Fuchsberger daran interessiert ist, ist auch klar - aber: Wie kommt es unter die Erde? Wie wird es gewartet? Wie hoch sind die Kosten? So ein Kabel ist doch noch ein größerer Eingriff in die Umwelt, oder liege ich falsch? Ich frage mich, warum so dauerhaft und medienwirksam protestiert werden kann ohne jegliche Gegenwehr. Oder ist hier was faul?

Ich kann es nicht mehr lesen, Exekutive und Bauarbeiter haben Mehraufwand - ich glaube, es reicht. Sodala, nix für ungut, Herr Schwischei, aber das musste jetzt raus.

Vielen Dank für Ihren Bericht, der wenigstens schon ankündigt, dass es auch gegen das Erdkabel Proteste geben wird. Das ist ein guter Hinweis - viel Geld um nichts. Ich spare inzwischen schon mal Strom.





Manuela Lindtner, 5020 Salzburg