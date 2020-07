Verständnis für Maßnahmen

Als selbstverständlich sehe ich die Corona-Sicherheitsmaßnahmen der Salzburger Festspiele, die von größtem Verantwortungsbewusstsein, aller an den Festspielen Beteiligten und dem Publikum gegenüber, getragen sind.

Dass diese Vorschriften auch zu verständlichen Unstimmigkeiten bei manchen Kartenbesitzer führten, war zu erwarten. Im Zusammenhang damit, jedoch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kartenbüros mit höchst unangenehmen Bemerkungen, was die Kartenzuteilung und deren Abwicklung betrifft, zu konfrontieren, stoßt bei mir auf Unverständnis und Ärger. Diese Unart liegt aber wohl am ausgeprägten Unwissen der sich Beschwerenden für die organisatorische Abwicklung, dieser coronabedingten Maßnahmen.

Wer einigermaßen mit solchen Belangen vertraut ist, müsste es sich doch vorstellen können, welchen immensen, nicht vorhergesehenen Aufwand an Arbeitszeit im künstlerischen, kaufmännischen, handwerklichen, bühnentechnischen und finanziellen Bereich die Änderungen des Programms bewirken. Dass dies, im Grund genommen, zu besonderen Maßnahmen in allen Belangen führen musste, war klar und wurde von den Festspielen mit, um Verständnis ersuchenden Informationen, oftmals über die Medien verbreitet.

Daher ist allen Beteiligten am reibungslosen Ablauf des vorgesehenen, modifizierten Programms der diesjährigen Jubiläumsfestspiele für Ihren unermüdlichen Einsatz, zu danken und besonderes Lob auszusprechen.

Ganz klar, dass dies uneingeschränkt natürlich auch, für den Leiter des Kartenbüros, und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt.





Friedl Bahner, jahrzehntelanger Besucher der Salzburger Festspiele, 5411 Oberalm