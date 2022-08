Unsere Gesellschaft sollte sich wieder mehr zum Glauben bekennen. Zu all diesen negativen Kommentaren möchte ich einen positiven hinzufügen. Die kirchliche Weihe von der mir sehr geschätzten Bernadette Lang kann man auch als Zeichen tiefen Glaubens - der in der heutigen Zeit leider absolut abhandengekommen ist - sehen: Wir könnten uns diese junge Frau als Vorbild nehmen und den Glauben bewusster leben und nicht die Kirche für alles an den Pranger stellen.





Karoline Hubmer, 5303 Thalgau