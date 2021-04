Vertrauen braucht Wahrheit

Bei den derzeitigen politischen Turbulenzen tritt klar zu tage, wie weit sich die Parteien vom Wählerauftrag entfernt haben. Der Eindruck des Geschehens entsteht, die Demokratie entwickelt sich zum Spielfeld von "Querulanten" und das ist dann österreichische Normalität. So lange der Politik nicht bewusst ist, dass Vertrauen mit Wahrheit beginnt und endet, denn für verlorenes Vertrauen gibt es kein Fundbüro, bewegen wir uns immer weiter weg von der Demokratie. Die immer gleichen Fragen, die nach wie vor fehlenden Antworten, dazu die immer länger werdende Latte von Pech und Pannen.

Eine fatale Entwicklung, denn nichts ist in dieser Krise wichtiger als Motivation zum Durchhalten. Das Virus deckt all unsere Schwächen gnadenlos auf, die menschlichen und die gesellschaftlichen, wie die politischen und wirtschaftlichen. Wir brauchen parteifreie Persönlichkeiten, die den Weg zu einer neuen Glaubwürdigkeit aufbereiten. Es wäre wichtig, Parteien Strahlkraft zu verleihen und sie zu einem lebendigen Ort des Miteinanders zu machen. Machtausübung - Machterhaltung - Machtausdehnung, ist wohl ein Spezifikum des politischen Feldes dieses Strebens, nur die Parteien müssen sich bewusst werden, dass in der Demokratie, Macht nur durch Wahlen vergeben wird.

Helmut Auer, 5071 Wals