Vertrauen in Amtsträger muss wieder steigen

Nun ist es vorbei, das Spektakel nach dem Tode von Königin Elisabeth II. Für viele beeindruckend, für wenige verstörend, für die meisten außerhalb Großbritanniens zu lang. Einig jedoch war man sich meist über die Adjektive, mit denen Elisabeth die Welt beeindruckte: disziplinlert und pflichtbewusst. Beeindruckend auch, weil heutzutage in der Politik so schwer vorzufinden.

Deshalb mein Appell an die Medien: Achtet bitte wieder mehr darauf, wer von jenen die diese "alten" Tugenden bei Elisabeth lobten, für sich wieder schnell von diesen abweichen. Denn erst wenn Sprüche und Taten übereinstimmen, wird das Vertrauen in unsere Amtsträger wieder steigen.



Reinhard Kaske, 1130 Wien