Vertrauen in die Impfung schaffen

Poliomyelitis und Pocken. Zwei Infektionskrankheiten, die die gesamte Welt während des 20. Jahrhunderts in Atem hielten. Besiegt wurden diese Seuchen letztendlich durch konsequentes, verpflichtendes Impfen. Der Impfung für das Coronavirus aber wird kein Vertrauen entgegengebracht, sie sei zu schnell konzipiert worden und nicht ausreichend getestet. Dass monatelang sämtliche Pharmakonzerne weltweit an nichts anderem gearbeitet haben und in absoluten Zahlen mehr Tests durchgeführt wurden, als für jede andere Impfung zuvor, bleibt im Schatten. Die mRNA-Impfung würde die eigene DNA verändern, dass diese aber im Zellkern vorliegt, wo die Impfung nicht einmal annähernd hinkommt, bleibt im Schatten. Studierte Mediziner werden diskreditiert, anonyme Facebook-Postings empfindet man als viel vertrauenswürdiger.

Die Führungsebene schafft es nicht, eine Impfpflicht zu veranlassen, also müssen Institute die Sache selbst in die Hand nehmen. Ivy-League-Universitäten in den USA schreiben für sämtliche Campus-Anwesende eine Impfung vor. Warum können österreichische Universitäten das nicht genauso? Warum nicht die Theater- und Opernhäuser? Warum nicht sämtliche Bildungs- und Kulturstätten? Wenn die Politik, um die Wähler nicht zu verstimmen, nicht handelt, so muss es die Bevölkerung halt selbst tun. Es ist längst an der Zeit dafür.

Moritz Wimmer, 5700 Zell am See