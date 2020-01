Vertrauen in die neue Verteidigungsministerin

Leserbrief zu "Sind alle Minister wirklich geeignet" (SN vom 7. 1. 20, Seite 22):

Kaum übernimmt eine Politikerin das Amt der Verteidigungsministerin scheint sich schon leiser Zweifel an ihrer Eignung verbunden mit Vorstellungen und Ratschlägen, was sie können und sein müsse zu regen. Es ist mutig, egal ob Mann oder Frau, gerade dieses Amt zu übernehmen, das wie die letzten Jahrzehnte zeigen, das unangenehmste in einer Bundesregierung sein kann.

Klaudia Tanner muss keine grundlegenden Kenntnisse in der militärischen Ausbildung haben, dazu hat sie ausreichend Experten verfügbar. Dass sie ein Herz für die Landesverteidigung und die Soldatinnen und Soldaten hat, beweist sie schon durch die Übernahme dieses Amtes. Dabei wird sie beim Budget mehr erhalten als bisher und hat daraus das Bestmögliche zu machen. Was die neue Frau Bundesministerin benötigt ist politischer Rückhalt, die Fähigkeit Fachleuten zuzuhören und sich beratungsoffen zu erweisen.

Der Frau Bundesminister wurde das engere Umfeld offenbar etwas apodiktisch zugeordnet und es bleibt zu hoffen, dass sie den Generalsekretär u. a. entsprechend ihrer Vorstellungen einsetzen wird. Die Managementfähigkeiten dazu hat sie sicherlich, das hat sie schon bewiesen und man sehe ihrer Amtsführung mit Vertrauen entgegen. Es geht nicht nur um Investitionen, sondern auch um klare Vorstellungen über die Aufgaben des Heeres, die dann auch von der Politik in vollem Umfang mitgetragen werden.

Horst Pleiner, 2103 Langenzersdorf