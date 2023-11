Vertrauen in die Politik fehlt

Soeben habe ich die Informationen zu der Bürgerbefragung bez. S-Link bekommen. Ich werde dagegenstimmen. Gründe: Leuten (= Politikern), die seit Jahren nicht einmal in der Lage sind, in der Stadt Salzburg ein den Bedürfnissen entsprechendes, gut funktionierendes Obus-System zu schaffen, kann ich ein solches Projekt nicht anvertrauen. Am Donnerstag, 9. November, wollte ich abends mit dem Bus von der Staatsbrücke bis zur Borromäumstraße fahren. Die im Leuchtschild angezeigte Wartezeit betrug mehr als 20 Minuten, kein Einzelfall.

Erfahrungsgemäß muss damit gerechnet werden, dass das Projekt wohl zu einer doppelten Kostenexplosion führen wird: einmal bei den Baukosten und dann bei den Betriebskosten, von unvorhergesehenen strukturellen Problemen (Unterminierung von Stadt und Salzach) ganz abgesehen. Ich denke, Salzburg ist dazu zu klein und verfügt für die eher bescheidene Anzahl von Einwohnern über genug Transportmittel anderer Art. Das Auto nahezu "abzuschaffen" funktioniert ohnedies nicht.

Ich würde es begrüßen, wenn S-Link genauso scheitern würde wie die angedachte Mönchsberggaragenerweiterung.

Gerald Gießwein, 5020 Salzburg