Als regelmäßiger SN-Leser orte ich in den letzten Wochen immer wieder Kritik von SN-Kommentatoren am Konfrontationskurs der Opposition gegenüber den Corona Maßnahmen der Regierung. Mehr Zusammenarbeit in Zeiten der Pandemie wäre hier laut SN angebracht. Dem stimme ich grundsätzlich zu. Allerdings muss man halt auch die andere Seite der Medaille sehen.

Es würde hier entsprechende vertrauensbildende Schritte seitens der ÖVP brauchen, um eine derartige Kooperation anzustoßen. Angesichts der Tatsache, dass die Türkisen, auch in Zeiten wie diesen, charakterlos genug sind sogar ihrem eigenen Koalitionspartner durch taktische Manöver zu schaden, scheint dies wohl mehr als unrealistisch zu sein.





Johannes Lisch, 6060 Hall in Tirol