Verunglimpfte Staatswappen am Freiraum Gneis

Vor der Siedlung "Freiraum" in Gneis hat ein sogenannter Stadtbaumeister drei überdimensionale Fahnen mit dem österreichischen Bundesadler angebracht. In den Fängen halten diese Adler Bananen! Der Herr Stadtbaumeister verbringt sicher seine Urlaube in Bananenländern und hat sich hiebei "seine Meinung" einverleibt und einen "eigenartigen" Vergleich gezogen. Trotzdem steht es ihm aber nicht zu unser herrliches Land mit Bananenländern zu vergleichen und unser Bundeswappen zu verunglimpfen und zu verhöhnen! Sehr Schade!



Wolfgang Goffriller, 5020 Salzburg