Verunstaltete Zebrastreifen

"Es gibt immer noch Menschen, die Vielfalt nicht aushalten und scheinbar in einer eintönigen Welt leben wollen," meinte Baustadträtin Martina Berthold in den SN vom Samstag, 25. Juni, nachdem zwei "Regenbogen-Zebrastreifen" (welch Widerspruch in sich) beschmiert worden sind. Sie bitte deshalb um Hinweise und auch die Polizei wurde bereits informiert.

Hoffentlich wird auch überprüft, ob es erlaubt ist, eine Sicherung zur Strassenüberquerung - als Gefahrenzeichen in der Strassenverkehrsordnung als schwarz-weiße Balken dargestellt - so mir nichts, dir nichts, zu ändern.

Als ob wir keine anderen Probleme hätten...





Fritz Glaser, 5020 Salzburg