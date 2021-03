Verursacher sollten die Kosten tragen

Der Nachteinsatz am Königsberg vom Montag ist wieder einmal ein Zeugnis dafür, wie diese alpine Schickimicki-Spaßgesellschaft sich in den Bergen verhält. Warum muss man eine Skitour, in dieser Lawinensituation, mit diesem 900-Höhenmeter-Aufstieg erst mit der Stirnlampe starten? Wie unerfahren muss man sein, um auf diesem großen Gipfel im Finsteren so weit hinauszugehen, dass man auf die Wechte steigt und hinunterfällt.

Es kann immer etwas passieren. Daher sollte man seinen Zeitplan dementsprechend planen. Das ist eine Grundregel beim Bergsteigen.

Bei diesen Einsätzen durch wirklich sehr fahrlässiges Verhalten müsste es, rechtlich abgesichert, zu hohen Kosten für die Verursacher kommen. Nur so werden diese alpinen Nutzer zum Umdenken erzogen.

Als ehemaliger Flugretter und Bergführer weiß ich, worüber ich schreibe. Allen anderen Bergsteigern wünsche ich schöne Bergerlebnisse.



Andreas G. Gressenbauer, 5020 Salzburg