Verwaltung testet trotz Personalnot

Immer wieder liest man in diesen Tagen von Personalnot, von fehlendem qualifizierten Personal. Nicht nur in Wirtschaftsbetrieben, nicht nur in der Pflege und nicht nur im Gastgewerbe, auch beim Bund fehlen Leute.

Ein Blick in die Jobbörse Österreich genügt, um zu sehen, dass händeringend Personal gesucht wird. Unter anderem in der Finanzverwaltung.

Wohnhaft im Pinzgau und mit einem abgeschlossenen Studium der Rechtswissenschaften wurde ich auf eine offene Stelle im Finanzamt Zell am See aufmerksam. Sogar in Teilzeit, für mich als alleinerziehende Mutter perfekt.

Die Bewerbung erfolgte online, die Rückantwort kam sofort (sehr löblich, denn heutzutage nicht mehr überall üblich). In einem weiteren E-Mail wurde ich zum sogenannten Eligo-Test eingeladen. Erst nach diesem Test wird man zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Vorausgesetzt, man besteht diesen. Gefragt wird in diesem Test nicht nach juristischem Wissen, nicht nach ausreichenden Deutschkenntnissen, nicht nach Fähigkeiten, in einem Team zu arbeiten, oder gar nach persönlichen Stärken. Nein, ganz im Gegenteil. Man bekommt 14 Muster, die man um das fehlende Teil ergänzen muss, es werden einem zahlreiche Diagramme gezeigt (anhand derer man zum Beispiel beurteilen soll, ob die Durchschnittstemperatur im März in den vergangenen Jahren höher oder niedriger ist, wenn der Februar 0 Grad hatte, der Juni aber 18 Grad) und zu guter Letzt bekommt man noch Texte präsentiert zum Thema "sinnerfassendes Lesen".

Was das mit einer ausgeschriebenen Stelle in der Finanzverwaltung zu tun hat, fragen Sie sich vielleicht? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich werde auch keine Antwort darauf bekommen, denn da ich diesen Test leider nicht bestanden habe, bleibt mir die Tür zu einem Job in diesem Bereich verschlossen. Und dies, obwohl es an Personal mangelt. Ob dieses Verfahren dazu beiträgt, diese Situation zu ändern, sei dahingestellt.

Mag. Helena Rainer, 5751 Maishofen