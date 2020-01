Verwirrendes Seniorenticket: hohe Strafe

Hiermit möchte ich Ihnen folgenden Sachverhalt schildern:

Ich habe am 18.12.2019 ein Seniorenticket für die Buslinie 2 vom Airport zum Hauptbahnhof gekauft und ordnungsgemäß entwertet. Nirgendwo fand sich auf dem Automatendisplay ein Hinweis einer Voraussetzung für das Benutzen eines Seniorentickets. Kein Mensch, zumal unter Zeitdruck, sucht irgendwelche Beförderungsbedingungen, die sicherlich in einiger Entfernung (wurde mir später so gesagt) irgendwo aushängen. Im Bus bin ich dann kontrolliert worden und in ziemlich unfreundlicher Art und Weise des Schwarzfahrens bezichtigt worden.

Der Einwand, von der notwendigen ÖBB-Card nichts zu wissen und im besten Wissen gehandelt zu haben, wurde von der Kontrolleurin nicht zur Kenntnis genommen.

Abgesehen von der Tatsache, dass ich noch mein Lebtag nicht schwarzgefahren bin und es auch nicht tun würde, erscheint hier die geforderte Strafe doch etwas absurd: 93,40 Euro für vermeidlich fehlende 0,40 Euro - in welchem Verhältnis steht das denn bitte?

Was ich aber noch bitterer finde: Wo war so etwas wie Fingerspitzengefühl? Wie fühlt man sich, wenn man so in Salzburg empfangen wird? Und - nochmals bitte schön - welchen Fehler soll ich denn gemacht haben, der mit 93,40 Euro zu bestrafen ist?

Helmuth Schüttler-Janikulla, D-12359 Berlin