Verwundernder Vorschlag zur Teiltauglichkeit

Der Vorschlag über Teiltauglichkeit verwundert mich etwas.

In den 60er Jahren, bevor der Zivildienst aufkam, gab es zumindest zwei Arten von Tauglichkeit, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es sogar drei waren.

Jedenfalls trachtete damals der Großteil, so wie ich, B- und nicht A-tauglich zu werden, denn die A-tauglichen waren sozusagen die "Echten Soldaten" und kamen die B-tauglichen ins Büro oder andere Verwaltungs-Versorgungstätigkeiten.

Wie weit auch damals schon jemand zum Roten Kreuz abkommandiert wurde, ist mir nicht bekannt.

Jedenfalls ist es wieder typisch Österreich, das man etwas, was es schon gegeben hat, wieder neu erfinden muß.





Peter Damjanovic, 5026 Salzburg