Verwundert über zu wenig Arbeit im Tauernklinikum

Mit großer Verwunderung lese ich, dass das Tauernklinikum in manchen Bereichen keine Arbeit hat und gezwungen ist, an Pflegepersonal zu sparen. Als Arzt muss ich regelmäßig zur Kenntnis nehmen, dass Patienten frühzeitig wegen Bettenmangels entlassen werden oder trotz einer Einweisung nicht aufgenommen werden.

Eine flexible Belegung und Versorgung von Patienten und damit die Beschäftigung der Pflegekräfte wäre gerade bei der Strukturierung des Bettentraktes in Ebenen und nicht in Abteilungen durchaus möglich. Daneben ist ein ganzes Stockwerk im Mittersill nicht in Betrieb. Ein Schelm, der hier glauben würde, dass das Management des Tauernklinikums die Gewinnoptimierung mittels privater dem Klinikum angeschlossener Betriebe (Privatklinikum Ritzensee, private Physiotherapie, privates Labor) und Einsparungen im Personalbereich der Pflege über der ordnungsgemäßen Versorgung der normalen Kassenpatienten stellt.

Ein Lob möchte ich aber den Mitarbeitern vor allem im pflegerischen und ärztlichen Bereich ausstellen.



Dr. Peter Sturm, 5730 Mittersill