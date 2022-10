Verzweifelte Resignation

Sehr geehrte Frau Redakteurin Wörgetter, Bezug nehmend auf Ihren SN-Artikel "Woran die Asylpolitik der EU scheitert" und angesichts der täglichen illegalen Migrationszahlen in unser Österreich bleibt einem nichts anderes übrig, als verzweifelt zu resignieren.

Es ist wie bei einer Fahrt ins Verderben: mit voller Fahrt in Richtung eines Abgrunds, ohne jegliche Anzeichen auf ein Bremsmanöver oder zumindest einer versuchten Richtungsänderung.

Alle bisherigen Bestrebungen der politisch Verantwortlichen in der EU waren mehr halbherzig als effizient und sie haben sich offensichtlich darauf verlassen, dass es zu einer derartigen Wiederholung wie anno 2015 hoffentlich nicht mehr kommen würde. Die Realität lehrt uns hingegen das Gegenteil: Wir müssen desillusioniert zur Kenntnis nehmen, dass die derzeitige Migration wohl erst der Anfang einer millionenfachen Völkerwanderung gen Europa ist und wir Europäer ohne unüberwindbare Grenzzäune hoffnungslos überrannt werden. Bis die Verantwortlichen in der EU dieses Dilemma in ihrem vollen Umfang erkennen werden, wird es wahrscheinlich keine wirksamen Gegenmaßnahmen mehr brauchen, weil es viel zu spät sein wird.







Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt