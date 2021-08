Verzweiflung am Flughafen in Kabul

Verzweiflung herrscht nicht nur am Flughafen in Kabul, auch im Land Afghanistan. Bundeskanzler Kurz will keine Afghanen aufnehmen. Es handelt sich nicht um Flüchtlinge, sondern um bedrohte Frauen und Männer, die mit den Westmächten zusammengearbeitet haben, um die Taliban nicht als Staatsherren aufkommen zu lassen.

Das Schweigen fast aller Türkis-/ÖVP-Abgeordneten und damit praktische Zustimmen zu diesem Verhalten offenbart eine zynische Grundhaltung zu Menschenrechtsfragen. Weder vom österreichischen Innen- noch vom Außenminister und auch nicht von der Europaministerin kommen praktikable Ideen, aber alle konstruktiven Vorschläge aus Brüssel werden einfach abgelehnt.

Anton Weidinger, 5301 Eugendorf