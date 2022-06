In den Mittagsnachrichten wurde gemeldet, dass die Bundesregierung - namentlich Frau Ministerin Gewessler - das Hochfahren eines Kohlekraftwerkes in der Steiermark veranlasst hat. Dies sei aufgrund der Minderlieferungen von Erdgas aus Russland notwendig und es sei damit möglich, 10 Prozent des bundesweiten Bedarf an Strom zu erzeugen. Soweit, so gut. Auch uns ist bewusst, dass Strom aus Kohle doppelt soviel Co2 erzeugt, als Strom aus Gas, wiewohl es momentan halt keine Alternative gibt. Aber was sagt die SPÖ?

Es sei ein Verzweiflungsakt der Bundesministerin. Blöder geht's wohl nicht mehr, liebe SPÖ. Dies Bundesregierung tut wenigstens was, ihr könnt nur anpatzen, das ist einfach nur widerlich.



Rosemarie und Walter Stuchlik, 5071 Wals