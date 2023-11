Viel ist salonfähig geworden ...

Zum Leitartikel "Judenhass darf nicht salonfähig werden" (SN, 4. 11.). Dies vorneweg: Es ist zu unterscheiden zwischen berechtigter Kritik am Staat Israel (Siedlungspolitik, Palästinenserpolitik, Innenpolitik ...), die erlaubt sein muss, und dem Antisemitismus, der zutiefst verachtenswert ist und dem entschieden entgegengetreten werden muss. Ebenso müssen die hassgetriebenen Gräueltaten der Hamas, die die eigene Bevölkerung als Schutzschild missbraucht, kompromisslos verurteilt und als das bezeichnet werden, was sie sind, nämlich bestialische Morde. Wenn Andreas Koller in seinem Leitartikel von 4. 11. nun sinngemäß äußert, dass die Zunahme an Antisemitismus auf islamististische Zuwanderer und linke Gruppen zurückzuführen ist, so verharmlost und bagatellisiert er, wenn er meint, dass es in Österreich ohne diese (selbstverständlich abzulehnenden) Tendenzen nur ein "antisemitisches Grundrauschen" gibt. Dass rechtsradikale und damit antisemitische Äußerungen und Taten nicht erst seit dem Gaza-Krieg, sondern seit vielen Jahren immer lauter und zunehmend salonfähiger werden, zieht er nicht in Betracht. Dass die wahre Gefahr - auch für unsere Demokratie - von einer FPÖ unter ihrem "Volkskanzler" in spe ausgeht, in der und unter derem Schutzmantel es von Rechtsradikalen ( Identitäre, Burschenschaftler, "Einzelfälle", Q-Anon und so weiter) nur so wimmelt, wird von ihm heruntergespielt.

Peter Klambauer, 5400 Hallein