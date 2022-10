Viel Geld in saubere Energie investiert

Wir zählen zu jenen umweltbewussten grünen Stammwähler/-innen, die in den letzten Jahren sehr viel Geld in saubere Energie investierten:

- Wärmepumpe

- PV-Anlage

- Wechsel zu Anbieter mit hunderprozent erneuerbarer Energie

- E-Kfz, Regenwassertonne etc.



Deshalb empfinden wir folgende Umstände als äußert ungerecht und es wäre aus unserer Sicht Aufgabe der Politik bzw. des zuständigen Ministeriums diese zu beseitigen. Unglaublich komplizierte Prozesse bezüglich Förderungen für oben genannte umweltschonende Investitionen, oftmalige Ablehnung wegen Ausschöpfung der Mittel. Einspeise-Tarife 20 Prozent des Kaufpreises, was bedeutet dass unsere aufgrund hoher Investitionen produzierte saubere Energie um ca. 400% teurer verkauft wird.

Bei Besitzern einer Luftwärmepumpe werden mit dem vergünstigten Grundbedarf von 2900 KWh nicht einmal 50 Prozent des Energiebedarfs berücksichtigt.

Die "Zufallsgewinne" der Energieerzeuger, insbesondere jener von Gas unabhängig produzierenden, sind mindestens so skandalös wie die rücksichtslose Preisgestaltung der Ölfirmen.







Michael Czerny, 2392 Sulz