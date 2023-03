Viel hängt von der Qualität der Betreuung ab

Frau Pabinger, danke für Ihren ausgezeichneten und mutigen Leitartikel: "Weg mit der Ideologie aus der Kinderbetreuung" (SN, 22. März). Bei meinen Enkelkindern erlebe ich, dass eine qualitativ hochwertige Fremdbetreuung dem Kind viel Freude bereitet und auch die Eltern darüber sehr glücklich sind. Ist die Fremdbetreuung hingegen schlecht, leiden sowohl das Kind, was massive Auswirkungen für seine Zukunft haben kann, als auch die Eltern. Dies habe ich leider auch bei einem Enkelkind erlebt. Meines Erachtens soll die Politik darauf hinwirken, dass die Gruppen klein sind und eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung gewährleistet ist. Dies kann zur Konsequenz haben, dass derzeit weniger Kinder in Fremdbetreuung gegeben werden können. Haben die Kindergartenpädagogen viel Freude bei der Arbeit, bleiben sie im Beruf und animieren Jugendliche, diesen schönen Beruf zu ergreifen. So wird eine qualitativ hochwertige Betreuung aufgebaut. Derzeit ist leider oft das Gegenteil der Fall, weil die Pädagogen durch die große Zahl der zu betreuenden Kinder überfordert werden. Erhalten Kinder keinen Platz in einer Betreuungseinrichtung, so soll vorübergehend das "Berndorfer Modell" zur Anwendung kommen. Derzeit das "Recht auf Kinderbetreuung" einzuführen, halte ich für den falschen Weg, weil die Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung leider nicht gegeben sind und viel Schaden bei den Kindern angerichtet wird.





Johann Seiringer, 4060 Leonding