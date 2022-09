Viel Kapazität in Solarthermie

Zum Brief von Helmut Hintner: Eigentlich bin ich ein Pionier der alternativen Energietechnik. Das Fraunhofer Institut in Stuttgart und das Forschungszentrum in Seibersdorf bezogen von mir die Messergebnisse aus den Versuchsreihen der Sechziger- und Siebzigerjahre und wir wussten genau Bescheid über die Vor- bzw. Nachteile der verschiedenen Systeme. Wir bauten kleine Wasserkraftwerke und Photovoltaikanlagen für den DAV und Österreichischen Alpenverein, da diese Anlagen zu Versuchszwecken auf entlegenen Schutzhütten errichtet wurden. Mussten sie natürlich von Staatswegen gefördert werden.

Also man sah genau, wo der Hebel anzusetzen wäre! Das die Solarthermie nachher vernachlässigt wurde, liegt wohl darin, dass dieselbe noch nicht durchdacht ist. Erst mit dem Thema Bauteilaktivierung hat man erkannt, dass noch viel Kapazität in Verbindung mit anderen Systemen brach liegt und erst gehoben werden muss.

Helmut Sinnhuber, 90 Jahre, 5730 Mittersill