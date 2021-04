Viel versprochen und Nichts ist passiert!

Baustadträtin M. Berthold hat viel versprochen. Nichts ist passiert. Der Runde Tisch ist Geschichte. Die Ideen von vielen kleinen Taubenschlägen als Lösung haben bereits Moos angesetzt. Ob dies für das Klima förderlich ist? Ich bezweifle es!

Die Menschen rufen mit ihren Sorgen weiterhin beim Verein ARGE Stadttauben Salzburg an. Die Probleme sind noch da, Frau Berthold. Ohne Taubenhäuser werden sie auch bleiben. Ohne Taubenhäuser gibt es keine Steuerung. Alle anderen Methoden verschieben die Probleme nur.

Der Verein ARGE Stadttauben Salzburg kümmert sich weiterhin mit bescheidenen Mitteln um ein ordentliches Stadttauben-Management. Beratungen und Einsätze zur Regelung sind an der Tagesordnung. Wir verhindern, dass es zu größeren Problemen kommt. Dabei haben wir auch den Tierschutz im Focus, und selbstverständlich die wilde Vermehrung des Taubenbestandes.

Deshalb tauschen wir an wilden Nistplätzen die Eier aus. Writers beraten wir Gesch äftsleute in der Altstadt, wie sie Brutplätze verhindern können, ohne den Tauben damit zu schaden. Unsere Beratungen haben auch schon Hotels und Kirchen in der Stadt Erfolg gebracht. Dabei arbeiten wir auch immer mit dem Ordnungsamt zusammen.

Aber um ein umfassendes Konzept für die Probleme der Stadt zu ermöglichen, und das mit breiter Nachhaltigkeit, benötigen wir dringend das Taubenhaus. Auch die vielen kleinen Taubenschläge, die Baustadträtin M. Berthold versprochen hat. Soll der Runde Tisch keine Farce gewesen sein, so sollte hier schnell etwas geschehen. Auch Bürgermeister H. Preuner ist gefordert in seiner Zuständigkeit zu handeln.

Hans Lutsch, ARGE Stadttauben Salzburg5020 Salzburg