Viele Denken zum Glück anders

75,81 Prozent der Wählenden in Niederösterreich haben Herrn Landbauer, Herrn Waldhäusl und ihre Partei nicht gewählt. Deshalb weil sie wissen, dass Schülerinnen mit Migrationshintergrund, die fleißig ins Gymnasium gehen, einmal zum Beispiel unsere Kinder unterrichten, in der Pflege arbeiten oder vielleicht in der Wirtschaft unterkommen, wo sie erwünscht sind und gebraucht werden. 75,81 Prozent haben die FPÖ in Niederösterreich nicht gewählt, weil sie in einem Land leben wollen, wo es selbstverständlich ist, dass wir Opfern in den schweren Erdbebengebieten wie in der Türkei und Syrien helfen. 75,81 Prozent wollen in Niederösterreich eine Politik, die sich an der Realität orientiert und eine Gesellschaft des Miteinander fördert. Weil es für Niederösterreich und das ganze Land besser ist.





Maria Obenholzner, 5026 Salzburg