Viele fühlen sich nicht mehr angesprochen

Viele scheinen schon nicht mehr zu wissen, was sie von dem Virus halten sollen. Von Appellen an "unsere Gesellschaft" fühlen sich viele nicht angesprochen. Denn obwohl es im Kleinen nicht so auffallen mag: Unsere Gesellschaft ist schon ziemlich gespalten - in Arm und Reich, Ausländer und Inländer, Alt und Jung.

Als junger, lebensfroher Mensch könnte ich mich maßlos ärgern, dass ich stundenlang zu Hause hocken muss. Das ist Lebensqualität, die ersatzlos gestrichen ist. Mag frustrierend sein. Doch anstatt zu sagen "andere sind jetzt egal, ich rücke keinen Meter mehr aus meiner Komfortzone", stell ich mir vor, ich hätte morgen einen Unfall und bräuchte ein Intensivbett. Wie würde ich dann reagieren, wenn kein Platz mehr da ist? Was würden in dieser Situation all jene sagen, die sich dem Lockdown mit allen Mitteln entgegenstellen?

Sind die Ressourcen im Intensivsektor erst einmal ausgelastet, muss entschieden werden, welches Leben gerettet wird und welches nicht. Und auf einmal wird sich jeder bei "unserer Gesellschaft" mit einbezogen fühlen. Wirklich frustrierend ist, klarzumachen, dass dann ein Spalt zwischen sozialen Schichten mit längerfristigem Konfliktpotenzial hervorgeht.

Tobias Buchmayr, 18 Jahre, 4040 Linz