Viele Gaslieferanten sind billiger als die Salzburg AG

Ich musste mir die Augen reiben als ich den Artikel über die Verdoppelung des Gaspreises ( per 1. Oktober 2023) für Salzburg AG Kunden las und das Statement von LH. Haslauer: "Salzburg AG kann nicht unter dem Einkaufspreis verkaufen".

Ich habe am 24. August im e-Control Kalkulator für Gaspreise an normale Verbraucher folgende Angebote der Gaslieferanten gefunden:

Go Green Energy: 4,83 c/kwh Arbeitspreis plus 24.-€ Grundgebühr pro Jahr

Variogas Control: 4,66 c/kwh Arbeitspreis plus 72.-€ Grundgebühr pro Jahr

EVN-Energievertrieb: 4,97c/kwh Arbeitspreis plus 30.-€ Grundgebühr pro Jahr

Die Gaspreise dieser drei Lieferanten sind variabel und werden monatlich an die internationale Gaspreisentwicklung angepasst. Dazu gibt es eine fixe Formel, die jeder nachrechnen kann. Das birgt natürlich ein Risiko für höhere, aber auch für niedrigere Preise.

Wer aber will, kann auch auf Fixpreis (1 oder 2 Jahre) ein Angebot haben wie z.B. bei Max Basic Gas

Max Basic Gas: 9,6c/kwh plus 60.-€ Grundgebühr pro Jahr mit einer Preisgarantie von 12 Monaten und einem Rabatt für das erste Jahr, umgerechnet etwa 3c/kwh. D.h. einen Fixpreis ca 6c/kwh für die nächsten 12 Monate.

Im Vergleich dazu verlangt die Salzburg AG schon heute 5,98 c/kwh und erhöht diesen ab 1. Oktober auf 11,88 c/kwh

D.h. wenn ich bei der Salzburg AG Kunde wäre, zahle ich fürs nächste Jahr um ca 8-900.-€ mehr für einen Verbrauch von 15.000 kwh als bei Max Basic.

Wie machen das die anderen Gaslieferanten? Die verkaufen sicher nicht unter ihrem Einkaufspreis!

Im e-Control Gas Vergleichsportal gibt es noch viele weitere Gaslieferanten, die billiger sind als die Salzburg AG.

Da kann ich nur jedem Salzburger AG Kunden empfehlen, sich seine Gaspreise genau anzusehen und falls möglich auf einen billigeren Lieferanten zu wechseln.

Alle Zahlen im Vergleich sind nicht von mir erfunden, sondern Realität. Der Wechsel ist watscheneinfach und wird vom neuen Lieferanten erledigt. Die brauchen nur ihren Gaszählpunkt, den derzeitigen Lieferanten und ihre Adresse.

Maximilian Dielacher, 2352 Gumpoldskirchen