Viele Junge gehen weiter ihren Weg

Vielen Dank für Ihren Leserbrief ("Unfaire Bezeichnung ,Lost Generation'", 12. 12.), liebe Frau Malata! Ich kann Ihnen nur beipflichten und ich bin überzeugt, dass das viele, auch ältere Menschen (ich bin 64), so sehen. Die Politik und hier besonders die Neos sprechen immer wieder von der "Lost Generation", aber Sie gehören definitiv nicht dazu.

Weiter so und viel Glück und Erfolg Ihnen und allen jungen Menschen, die sich weder vom Coronavirus noch von den Pessimisten in unserer Politik und Gesellschaft behindern lassen, Ihren Weg konsequent in eine gute Zukunft zu gehen.





Barbara Stadlbauer, 5020 Salzburg