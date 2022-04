Viele können sich Gas und Strom nicht mehr leisten

"Weg mit dem russischen Gas", lautet jetzt bei einigen Leuten die Devise! Zu schrecklich sind die Gräuel in der Ukraine.

Nur, wer entscheidet das? Die wirklichen Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft können einige Hundert Euro mehr für Gas und Energie gut verkraften.

Für meine Familie mit unserem sauer verdienten Eigenheim steigern sich ab 1. Mai die Kosten für Gas und Strom um 305 Euro pro Monat (!), 3660 im Jahr! Noch halten wir das aus, wir verzichten halt auf Urlaub und Luxus sowieso. Fragt sich nur: Wie lange noch?

Nur, viele Pensionisten und Normalverdiener aus meiner Bekanntschaft können sich das nicht mehr leisten und sind verzweifelt. Dabei steht uns noch eine allgemeine Teuerungswelle über den Sommer in das Haus.

Also bitte vorsichtig mit der Forderung "Weg vom russischen Gas".

Durch alle Jahrzehnte und über alle politischen Verwerfungen hinweg haben die Russen immer pünktlich geliefert. Dass unsere Gasspeicher beinahe leer sind, haben wir selber zu verantworten.



Erich P. Speck, 8144 Haselsdorf-Tobelbad