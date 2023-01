Viele Probleme - wenig Lösungen

Tägliche Meldungen in den Medien: dramatischer Fachkräftemangel in der Pflege, bei Ärzten, beim Handel, bei Lehrern, in Kindergärten, im Tourismus, … die Liste ist beliebig fortzusetzen. Frust und Erschöpfung bei allen, die diesen Mangel ausgleichen und dabei ständig noch mehr arbeiten sollen. Meist zu einem Lohn, der den täglichen Preiserhöhungen nicht standhält. Die echte Katastrophe kommt noch - eine Frage der Zeit - wenn die jetzt Betroffenen gar nicht mehr können.

Anstatt Lösungen für diese tickende Zeitbombe zu finden, präsentiert die Regierung nach einer Klausur keine Antworten in dieser Sache. Der Kanzler attackiert im ORF-Interview den Moderator verbal, anstatt die gestellten Fragen adäquat zu beantworten. Kann oder will er nicht? Die überlastete Wählerschaft kann/muss sich für mangelnde Handlungsfähigkeit der Regierung bei den nächsten Wahlen dafür bedanken.

Mag. Elisabeth Müller

4470 Enns