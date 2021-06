Viele Radfahrer benutzen Gehsteig

Es wird immer gefährlicher, auf dem Gehsteig in der Morzger Straße zu gehen. Ich bin schon gespannt, wann der erste Unfall passiert. Aufgrund seiner Breite lädt er natürlich zum Radfahren ein, weil auch die Morzger Straße dadurch teilweise sehr eng wurde. Besonders in der Kurve, bevor man nach Hellbrunn kommt, fürchten sich viele Radfahrer vor dem Auto-, Bus- und Lkw-Verkehr und bleiben dann auf dem Gehsteig. Besonders Autofahrer nehmen keine Rücksicht auf die Radfahrer und fahren extrem eng an den Radfahrern vorbei. LR Schnöll hat mir zwar schon einmal einen netten Brief geschrieben, aber bisher ist die Polizei nicht aktiv geworden. Ich hoffe, es passiert kein Unfall.



Emmerich Spring, 5020 Salzburg